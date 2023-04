Luca Falomi e Max De Aloe in concerto al Castello di Terrarossa

"La mira dell’artista deve essere superiore a quella dell’arciere poiché punta all’infinito". Da questo aforisma di Valentino Zeichen nasce il titolo della mini rassegna realizzata dall’Istituto Valorizzazione Castelli per celebrare la Festa della Toscana quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano. Il tema scelto quest’anno per le celebrazioni è l’ articolo 21 della Costituzione che recita: "Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". "La mira dell’artista: forme d’arte e libertà del pensiero" è quindi il filo conduttore di due incontri che racconteranno, attraverso la musica e l’arte contemporanea, come e perché diverse forme artistiche vengano usate come mezzi di diffusione del pensiero e come il lavoro dell’artista sia stimolo fondamentale per lo sviluppo civile anticipando idee, riflettendo sulla società e sulla memoria, rafforzando le identità individuali e collettive e aumentando la coscienza democratica.

Il primo appuntamento è per stasera, alle 21.30, al Castello di Terrarossa (Licciana Nardi), con il concerto di Luca Falomi e Max De Aloe: l’incontro della chitarra acustica di Falomi con l’armonica cromatica e la fisarmonica di De Aloe aprirà la mini rassegna realizzata dall’Ivc. Un concerto di due artisti che spaziando dal tango, alla musica latina e all’area del mediterraneo, racconteranno il loro amore per il jazz e come questa musica di incontro, di confluenze e meticciamenti, sia diventata il loro mezzo per puntare all’infinito.

Secondo appuntamento mercoledì 12 aprile, alle ore 17, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, conferenza e performance di e con Aldo Giannotti Per informazioni: [email protected], oppure 0585 816524 e 320 3306197. L’ingresso è gratuito. La rassegna è realizzata con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e la collaborazione della Provincia e dei Comuni di Licciana Nardi e Tresana.