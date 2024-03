Lotto, doppia vincita in provincia di Massa Carrara. Ecco la combo fortunata

Massa Carrara, 8 marzo 2024 – La fortuna ha baciato il piccolo comune di Fosdinovo: nella provincia di Massa Carrara, nella serata di giovedì 7 marzo, è stata fatta una doppia vincita al Lotto, una delle quali è la più alta di tutto il concorso. Particolari entrambe le giocate, effettuate con gli stessi identici numeri ma su due ruote diverse. Nello specifico, riporta l'agenzia Agimeg, la prima vincita da 69mila e 375 euro è stata frutto di una quaterna sulla ruota di Bari.

La seconda, da 6mila e 937 euro e 50 centesimi, di una quaterna su tutte le ruote. Ma in entrambi i casi, i numeri fortunati sono stati 10, 55, 68 e 87. Davvero un bel doppio colpo di fortuna, a cui si aggiunge, restando sempre in Toscana, quello in provincia di Prato sempre al Lotto: in questo caso, vinti 13mila e 500 euro a Poggio a Caiano con un terno sulla ruota di Bari, particolarmente generosa nell’ultima estrazione.