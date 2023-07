’Lotto debole‘: faccia a faccia Cgil-Provincia

Faccia a faccia fra la Filt Cgil e il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, sul futuro del trasporto pubblico, in particolare deil cosiddetto ‘lotto debole’ di Massa Carrara che riguarda soprattutto la Lunigiana ma anche alcune corse montane sull’area di costa. Giuseppe Lazzarotti(nella foto), rappresentante del sindacato, ha concentrato la discussione sulla situazione del parco mezzi e le tutele per i lavoratori interessati dall’appalto. La procedura di dialogo competitivo appena avviata garantirà infatti un confronto serrato con gli operatori per decidere poi a chi assegnare in concessione il servizio per i prossimi 9 anni ma per Filt Cgil bisogna subito mettere dei paletti rigidi.

"Le aziende interessate a partecipare alla gara d’appalto devono avere giuste competenze e risorse per garantire un servizio adeguato, con particolare attenzione alla tutela dei lavoratori – dichiara Lazzarotti –. . Si è sottolineato l’importanza di inserire nel bando di gara le clausole di salvaguardia previste dalla legge regionale, al fine di garantire condizioni idonee per i dipendenti". Essenziale poi la qualità del parco mezzi, per assicurare un servizio di trasporto efficiente. Il sindacato ha ribadito anche l’importanza di seguire con attenzione l’evolversi della situazione e monitorare le azioni future dell’amministrazione provinciale per assicurare che gli impegni presi vengano rispettati. Lorenzetti ha confermato la "disponibilità dell’amministrazione provinciale a promuovere una gara d’appalto trasparente e ad agire ovviamente nel rispetto delle norme vigenti, a difesa delle condizioni lavorative e la volontà di mantenere un costante dialogo con i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori".