Lotta all’evasione Arriva un milione da Imu e Tasi

Lotta all’evasione. L’attività di contrasto potrebbe portare nelle casse del Comune di Massa quasi un altro milione di euro da Imu e Tasi. Un tesoretto che deriverebbe dai controlli effettuati da Master, società in house che opera per conto del Comune. Nel dettaglio Master ha elaborato 707 avvisi di accertamento per omesso pagamento Imu pari a oltre 620mila euro, poi altri 60 inviati via pec per persone giuridiche per altri 217mila euro circa. Sempre da Master sono partiti poi 178 avvisi di accertamento per omesso pagamento Tasi da quasi 39mila euro e 46 per soggetti giuridici via pec per altri 142mila euro. Il numero totale degli atti emessi e il loro consequenziale valore economico ammonta a 844.829 euro per quanto riguarda l’Imu e 180mila euro circa per la Tasi. Soldi che ora però vanno incassati.