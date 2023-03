Lotta all’emorragia del commercio Arriva il mercatino settimanale per sostenere il tessuto sociale

A Caprigliola non ci sono più negozi, neppure il bar, che ha chiuso un mese fa. Adesso, una volta a settimana però, ci sarà un piccolo mercatino. Su iniziativa del Comune di Aulla, per la prima volta la suggestiva fazione ha un proprio mercato settimanale. L’altra mattina alcuni banchi sono stati sistemati in paese, proponendo i prodotti di frutta e verdura Pigerini e delle aziende agricole Travaglini e "Il mirto", in collaborazione con Coldiretti. Alla prima uscita del neonato mercato era presente il delegato comunale al commercio, Andrea Caponi. "Avere introdotto il mercato settimanale a Caprigliola - ha detto - vuole essere una risposta concreta alla chiusura dell’unico negozio di alimentari, avvenuta a fine dicembre, che ha privato questa comunità di un luogo che era anche di aggregazione. Ci stiamo impegnando, inoltre, per verificare se è fattibile introdurre il mercato settimanale anche in altre frazioni, innanzitutto quelle che soffrono di più a livello commerciale. Colgo l’occasione per ringraziare Daniela Cocchi, presidente della Pro Loco di Caprigliola, per averci aiutato nell’organizzazione del mercato e nel diffondere fra la popolazione la notizia di questa bella novità. Soprattutto voglio dire grazie alla giunta comunale per il supporto ricevuto e a Francesca Tamberi, che si occupa del commercio ambulante per conto del Comune di Aulla".

Il neonato mercato settimanale di Caprigliola si svolgerà ogni venerdì mattina, dalle 8 alle ore 13 e si spera andrà a supplire l’assenza di altre attività. A fine 2022, lo ricordiamo, aveva chiuso l’unico supermercato del paese, che si trovava vicino all’ufficio postale, in via Del Monte. Purtroppo i rincari avevano dato il colpo di grazia e la proprietaria, Marina Donati, aveva dovuto chiudere i battenti.

Un addio difficile da dare, perché il suo negozio è stato per tanto tempo punto di ritrovo e di riferimento per gli abitanti, soprattutto quelli più anziani che potevano andare da soli a comprare il pane, il latte, la pasta o quello di cui avevano bisogno. A febbraio invece l’addio allo storico bar Pili: le bollette troppo alte non hanno lasciato scampo ai proprietari, marito e moglie, che hanno deciso di chiudere.