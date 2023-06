Lotta all’emarginazione La ricetta del Pd dei Monti per l’inclusione sociale

Il circolo Pd Paesi a monte interviene sulla questione della sicurezza e ribadisce che la si ottiene soltanto con l’inclusione sociale. "Non neghiamo certo l’importanza delle telecamere – si legge nel documento del circolo –, ma è sotto gli occhi di tutti che a questo non seguano risultati nel lungo periodo. Oggi è necessario pensare ad azioni integrate che migliorino la qualità dello spazio pubblico e della sua fruibilità. Si tratta di realizzare un approccio inclusivo e integrato che metta le amministrazioni locali in grado di fronteggiare direttamente le conseguenze negative dell’esclusione sociale e di una realtà, sempre più complessa, definita dall’intreccio di vecchie povertà economiche e culturali, spesso incancrenite, innestate su povertà nuove. Riteniamo fondamentale guardare agli spazi pubblici del centro storico e delle zone montane – prosegue il documento – perché non è accettabile che le strade, le piazze e i giardini pubblici si trasformino in un terreno di scontro tra fasce emarginate, come accaduto in Piazza Mazzini qualche giorno fa. Per questo siamo convinti che le telecamere e i poliziotti di quartiere, pur necessari, non siano una risposta sufficiente e crediamo che solo un approccio integrato, fatto di politiche pubbliche e impegno del privato sociale per l’inclusione e la sicurezza possano essere una efficace risposta". Insomma per il Pd paesi a monte "la scommessa è avviare un dialogo tra i diversi gruppi della comunità locale che consenta a tutti di essere ascoltati. Lavorare per una città sicura significa migliorare la qualità della vita in tutti quartieri, a partire dalle frazioni montane con interventi strutturali, di manutenzione, di pulizia, di inclusione sociale e tutela della legalità. Il tema del diritto alla casa e della convivenza è sempre più centrale in una città che vede la presenza di molti stranieri che sono lavoratori di giorno e invisibili inquilini di soffitte o garage inabitabili alla fine dell’orario di lavoro. L’alloggio popolare, i progetti di emergenza temporanea, non possono concludersi con la sola assegnazione. Il lavoro degli operatori sociali e degli amministratori da soli non è sufficiente. Cambiare atteggiamenti e contesti e creare una città sicura non è una questione che riguarda solo i politici e gli amministratori, ma è una responsabilità comune".