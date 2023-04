Lotta all’azzardopatia Allarme tra i giovanissimi

Usare il linguaggio quotidiano dei ragazzi, unito alla forma del teatro e della musica, passando per il gioco di ruolo e il fumetto, per parlare alle nuove generazioni del gioco d’azzardo e far riflettere sulla dipendenza. E’ lo scopo dello speciale tour che sta coinvolgendo tante scuole della Toscana, con la campagna di prevenzione dell’azzardopatia. Questa volta protagoniste sono state alcune classi dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri di Villafranca e di Fivizzano.

L’iniziativa rientra nell’importante progetto “Slow Life – Slow Games: Gioca al ritmo giusto”, sviluppato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Crea (società che organizza anche Lucca Comics & Games). Il progetto si prefigge di combattere il gioco d’azzardo e di "prevenirlo attraverso una sana educazione al gioco che sia pura passione e divertimento - dice il dottor Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Azienda USL Toscana nord ovest - Gli studi ci dicono, purtroppo, che il fenomeno dell’azzardopatia interessa anche i molto giovani". La campagna entra nelle scuole superiori e dal network di Lucca Comics & Games è stata selezionata la compagnia teatrale Ygramul Teatro di Roma, che ha prodotto uno spettacolo inedito dedicato all’azzardopatia. Il titolo è Gamb & Ling - Fate il vostro gioco, come il nome dei due protagonisti. Gli studenti sono messi davanti a dati, numeriche e problematiche legate al gioco, la cui vittoria dipende solo dalla fortuna e non dall’intelletto, con l’obiettivo di portare consapevolezza sul gioco d’azzardo e sui problemi ad esso legati.