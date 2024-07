Lotta alla plastica con il canoista dei record

Nuovo appuntamento, dopo l’iniziativa andata in scena al Parco della Colonia Ugo Pisa a fine giugno, con le passeggiate ecologiche di Plastic Free Onlus. Questa volta il ritrovo, previsto per domenica alle 18, sarà in piazza Bad Kissingen e ci sarà anche un ospite molto speciale. Si tratta di Leone Ortega, 27enne pratese, che sta compiendo il giro d’Italia in canoa nell’ambito del progetto “Wind of change”.

Obiettivo sensibilizzare sull’inquinamento da plastica. Partito il primo maggio da Venezia, l’atleta toscano ha circumnavigato l’Italia con la sua canoa, attraversando lo Stretto di Messina, per portare l’attenzione sulle conseguenze devastanti che l’inquinamento marino ha sulla salute e la vita. Un viaggio in solitaria per raccontare cosa sta accadendo nei nostri mari ma anche per raccogliere dati raccolti insieme al team di “Wind of change“. L’avventura sportiva di Leone Ortega è una missione ambientale a cui l’atleta si sta dedicando da mesi.

Domenica sarà presente all’evento di raccolta organizzato dai volontari Plastic Free a Marina di Massa, sotto la guida del referente locale Daniele D’Alessandro: "Accoglieremo Ortega, che essendo toscano ha particolare piacere a fermarsi sulle nostre coste, poi prenderà il via questo nuovo evento di raccolta, una passeggiata ecologica – spiega – Le iscrizioni si possono fare nella sezione eventi del sito www.plasticfreeonlus.it". L’obiettivo di Ortega è arrivare a Genova.

Il progetto “Wind of Change” vuole riuscire a promuovere la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso azioni concrete con il supporto di Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Lungo il percorso, infatti, Leone Ortega ha trovato rifiuti di ogni tipo: dalle reti a uso alimentare alle bottiglie, dai packaging al polistirolo, dai pellet di microplastiche ai mozziconi di sigarette. Il viaggio in canoa di Leone proseguirà nei prossimi giorni lungo le coste della Regione Toscana. In tutto il percorso affrontato, Ortega è accompagnato da Giacomo Arrighini che lo segue con il suo minivan, garantendo sicurezza e supporto logistico lungo il tragitto.