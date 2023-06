Lotta alla marmettola: sperimentazione e scarti

Come funzionano vasche impermeabilizzanti e bacini drenanti in cava? Permettono di separare la marmettola, composta in prevalenza da carbonato di calcio, dall’acqua di lavorazione e dalle acque superficiali in modo che non finisca nel sottosuolo e raggiunga i torrenti, impermeabilizzando il terreno e distruggendo l’habitat. Le aziende estrattive si stanno dotando di questa tecnologia, imposta dai ‘Pabe’, Piani attuativi dei bacini estrattivi del 2020 per la tutela dell’ambiente. Ma il pioniere a Carrara è la ‘Cooperativa Cavatori Lorano’. "Abbiamo una vasca aperta su un lato, l’acqua viene indirizzata verso l’entrata e scendendo dal monte si porta dietro il materiale fine", spiega l’ingegnere minerario e direttrice dei lavori di cava della cooperativa, Claudia Chiappino. "L’acqua evapora, viene riutilizzata o filtra nel sottosuolo, in base alla tipologia della vasca – continua –. La marmettola invece si ferma, senza andare nella circolazione idrogeologica del territorio. Questa tecnologia è realizzata con elementi modulari prodotti dalla Carrara Marble Way, anch’essi creati con materiali di scarto dell’attività estrattiva. Per ogni vasca esiste un piano di manutenzione programmata: le aziende addette al controllo, possono venire e verificare che vengano rispettati tutti i passaggi".

La legge regionale 35 del 2015 ha definito i contenuti tecnici indispensabili per ottenere l’autorizzazione all’attività estrattiva, ma la tutela delle acque superficiali e di lavorazione è contenuta nei ‘Pabe’ del 2020: "le strade di arroccamento al sito estrattivo attivo devono essere provviste di sistemi di regimazione delle acque munite di impianti di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione in genere".

"La gestione delle acque – spiega l’ingegner Chiappino – merita una menzione speciale in quanto i professionisti di cava, per la prima volta, si sono ritrovati a progettare un vero e proprio sistema di raccolta e gestione di tutte le acque circolanti nelle cave, il cosiddetto piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche dilavanti, di prima pioggia e acque reflue di lavorazione. Ci basiamo sui calcoli delle quantità di acqua circolante riscontrata in siti come strade, piazzali, aree di stoccaggio detriti e fronti di taglio. Si è reso necessario progettare e costruire bacini realizzati con le tecnologie disponibili, spesso sperimentali, come i blocchi prefabbricati prodotti con i materiali di scarto delle cave, lavorati e valorizzati nell’ottica della circolarità. Questo sistema è mirato alla riduzione sostanziale dell’apporto di materiali fini provenienti dal monte che finiscono nelle acque superficiali, quella che appunto è la marmettola. L’acqua così viene re-immessa nel ciclo produttivo. La manutenzione continua riveste un ruolo fondamentale. Lo svuotamento e la pulizia delle vasche, con la gestione del rifiuto che viene conferito a centri specializzati e successivo piano di gestione cronoprogrammato. In prospettiva lavoreremo per un riutilizzo di questi materiali all’interno di filiere produttive, per arrivare ad una vera e propria ottimizzazione della risorsa. Gli studi sono in corso".

Patrik Pucciarelli