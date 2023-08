Lotta alla malamovida In scena ’Notte di qualità’

’Notte di qualità’: la prevenzione sbarca nelle strade della Movida. Sabato sera gli assessori al Sociale e alla Polizia municipale Roberta Crudeli e Elena Guadagni hanno partecipato in piazza Ingolstadt a Marina al gazebo del progetto ’Notte di qualità’. Si tratta di un’iniziativa che, oltre al settore Sociale del Comune, coinvolge l’Asl, e in particolare il Serd delle Apuane, la Prefettura e operatori del Ctca Toscana e della cooperativa Arnera. Specialisti e volontari guidati dal direttore della Medicina delle Farmaco dipendenze dell’Asl Mauro Varese hanno presidiato la piazza simbolo della movida marinella distribuendo volantini e dando informazioni a ragazze e ragazzi sull’abuso di alcool e sostanze. "Sono stati davvero tantissimi i giovani che si sono rivolti agli operatori per chiedere informazioni e sottoporsi gratuitamente al test dell’etilometro – racconta Crudeli -. Una grande partecipazione che testimonia una volta di più l’importanza di iniziative di formazione e informazione come queste attraverso le quali riusciamo a raggiungere tante ragazze e tanti ragazzi e a sensibilizzarli sui rischi che si corrono con alcool e droghe. Per noi è il secondo anno consecutivo che partecipiamo a questo progetto, un’iniziativa che andrebbe sicuramente ripetuta più spesso".

"Questo fine settimana – prosegue Guadagni – nelle strade della movida si è svolta un’ampia operazione per il controllo del territorio e anche per la verifica del rispetto delle ordinanze su chiusura dei locali e consumo di alcolici a cui ha partecipato anche la polizia locale. I riscontri che abbiamo avuto, grazie anche alla collaborazione con le altre forze dell’ordine, sono stati positivi. Siamo consapevoli, d’altronde, che quello della percezione di sicurezza sia un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza, per questo da parte nostra siamo sempre disponibili a contribuire nel controllo del territorio affiancando le forze dell’ordine".