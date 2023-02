Lotta ai tumori tra gli studenti con il Lions

Progetto Martina: la lotta ai tumori inizia a scuola. Ed è ripresa nell’attuale annata Lionistica, dopo l’intervallo dovuto al Covid. Il progetto prevede una serie di lezioni rivolte agli studenti delle prime classi delle superiori, sui corretti stili di vita, a partire da alimentazione, attività fisica, abolizione del fumo e delle droghe, uso consapevole dell’alcool, che porterebbero a una importante riduzione della comparsa dei tumori. La lezione di quest’anno si è svolta al cinema di Villafranca e in cattedra è salito il medico Maurizio Muri (nella foto), che ha parlato di fronte a tre seconde classi del liceo scientifico Da Vinci di Villafranca. "Tra gli obiettivi del progetto Martina - spiega – c’è la volontà di trasferire ai giovani e ai genitori le conoscenze necessarie per evitare alcuni tumori o per diagnosticare precocemente le loro presenza, ma anche dare tranquillità: sapere che ci si può difendere e si può vincere offre serenità in momenti difficili. Alcuni tumori, quali il melanoma e il tumore del testicolo, colpiscono anche i giovani e anche se la maggior parte dei tumori si manifesta in età media o avanzata, molti cominciano il proprio percorso in età giovanile e quindi è ai giovani che bisogna far sapere cosa fare e quando incominciare a fare. Modificare alcuni stili di vita e sottoporsi a controlli periodici per la diagnosi precoce di alcuni tumori, quando ci si sente sani, richiede impegno da parte del singolo. La lotta contro i tumori richiede conoscenza e impegno personale, richiede cultura, solo la cultura permette scelte consapevoli e persistenti".