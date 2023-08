Lotta ai tumori La passeggiata della speranza

Una camminata della speranza per la prevenzione e lotta contro i tumori. Questa sera è in programma il ‘walklab day uniti contro il cancro’ con partenza da Marina di Carrara alle 19.30. Per walklab si intende un percorso a ritmo di musica, con brevi esercizi di fitness all’aria aperta in alcune delle località più suggestive della città. L’evento è in collaborazione con il Centro studi Hip Hop danza e spettacolo 2h Project di via Roma, e tutto il ricavato sarà donato al Volto della Speranza per la prevenzione e lotta contro i tumori. Durante la giornata, i partecipanti saranno guidati da trainer certificati e qualificati del ‘National team walklab’, e grazie all’utilizzo di cuffie ad alta fedeltà ci si potrà immergere in tante sensazioni ed emozioni diverse durante il tragitto. Una camminata allenante e divertente adatta a tutti, con brevi esercizi di fitness. Per partecipare all’uscita, il costo di adesione è di dieci euro, con il ritrovo in programma alle 19 in via Rinchiosa 43B. La partenza sarà invece per le 19.30, con un percorso previsto di circa cinque chilometri che dovrebbe poi terminare verso le 20.45 per un totale di camminata di poco più di un’ora.

Gli organizzatori consigliano, per vivere al meglio l’esperienza, di presentarsi con un abbigliamento leggero e comodo, possibilmente di tipo sportivo, e portarsi dell’acqua. Non sono consentiti animali domestici al seguito, biciclette o altri oggetti che non siano le scarpe da ginnastica. Non possono partecipare bambini al di sotto dei 14 anni se non accompagnati. Infine è necessario lo stato di buona salute, con dichiarazione del partecipante di poter sostenere una camminata di circa un’ora. Per informazioni sull’evento l’indirizzo è [email protected] o è possibile consultare il sito www.walklab.itwalklab-a-icarrara