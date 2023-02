Scadono sabato i termini per presentare alla Provincia la domanda relativa alla nomina del coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità. Gli interessati possono inviare la richiesta con CV come specificato dall’avviso pubblicato su www.provincia.ms.it. L’Osservatorio è l’evoluzione dell’esperienza legata alla Consulta provinciale delle persone con disabilità, operativa fino al dicembre 2021. La sua istituzione è avvenuta attraverso una delibera del dicembre 2022 del consiglio provinciale e offre un contributo importante alla conoscenza e all’analisi del fenomeno della disabilità per fornire ai decisori politici elementi in grado di contribuire alla definizione di strategie operative in grado di permettere alle persone con disabilità e alle loro famiglie di ricevere tutto il supporto necessario affinché possano avere pari opportunità e accedere alle migliori condizioni di vita.

Tra i compiti dell’Osservatorio anche esprimere pareri e raccomandazioni quando richiesti dagli enti locali della Provincia, su atti, azioni e attività che interessano la qualità della vita dei disabili e di redigere una relazione annuale per il Consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione Onu nella nostra Provincia. L’osservatorio è presieduto da un coordinatore, figura che si cerca con l’avviso.