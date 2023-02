“L’orto differente“, un progetto eco-sostenibile La super compostiera ridà vita agli scarti vegetali

Abbiamo incontrato Giuseppe Barlucchi, presidente dell’associazione ’Area Sport Eventi e Cultura’ e Silvia Bazzichi, ambasciatrice del progetto ’L’orto differente’: hanno creato un’eco-compostiera per riutilizzare i rifiuti vegetali e ottenere prodotti biologici. Partiti da Marina di Massa hanno da poco trasferito la loro attività negli orti sociali di Lido di Camaiore. Come è nato il vostro progetto? "L’idea è nata nel 2015 con il progetto, non realizzato, della Cittadella Dello Sport di Montignoso – risponde Barlucchi – da quello abbiamo scorporato l’idea dell’orto differente". Cosa serve per realizzare un’eco-compostiera? "Abbiamo un apposito contenitore in cui raccogliere avanzi vegetali. Noi li prendiamo da alcuni ortofrutta di Marina di Massa che gentilmente ce li offrono; a questi scarti vegetali vengono aggiunti altri prodotti: segatura, terra di bosco, fondi di caffè (anche questi forniti da bar locali) e il biochar (o carbone vegetale). In un mese circa si completa il processo di fermentazione che permette di creare un ottimo fertilizzante vegetale". In che modo la presenza del biochar favorisce il compost? "L’aggiunta di carbone vegetale riduce i cattivi odori, stimola il riscaldamento del compost e favorisce una decomposizione ottimale".