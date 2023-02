L’Ort torna agli Animosi Gibboni e Ceretta: musica per il Carnevale

I concerti dell’Orchestra della Toscana tornano a far tappa al Teatro degli Animosi. Da martedì la prevendita per il primo appuntamento: sono in programma tre concerti di altissimo livello artistico grazie alla collaborazione del Comune con Fondazione Ort. Il primo appuntamento venerdì alle 21, affidato alla direzione di Diego Ceretta con Giuseppe Gibboni al violino, solista del concerto dedicato al Carnevale. Gibboni (nella foto) con l’Ort suona uno dei più esaltanti concerti per violino, quello di Čajkovskij. Sul podio Ceretta, che propone la Suite da Pulcinella di Igor Stravinskij insieme a due lavori francesi: Aubade, secondo movimento del Divertissement (1872) episodio danzato inserito in nelll’opera “Fiesque” di Édouard Lalo, e Le boef sur le toit di Milhaud (1919), temi brasiliani assemblati secondo la tecnica del montaggio cinematografico. Biglietti: platea e palchi centrali 10 euro, palchi laterali e loggione 5. Under 25 o over 65 5. Info: 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria.