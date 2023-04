L’orgoglio dei cuginetti "Lorenzo è forte"

Massimo Ratti è lo zio di Lorenzo e con la sorella Sabrina si era sentito prima della partita ed era molto fiducioso: "Djiokovic non giocava da quasi due mesi, non aveva partecipato ai tornei americani, e anche nella prima partita di Montecarlo non aveva giocato bene, mentre ho visto bene Lorenzo, motivato e concentrato – racconta – ho detto a mia sorella che avrebbe potuto farcela, ma lei non era così ottimista. E invece alla fine ha giocato bene, è stato facilitato dal tipo di superficie, più lenta ma che lui predilige, e non sono rimasto sorpreso più di tanto. Nel primo set Lorenzo non ha servito bene, poi è stato bravo a restare in partita soprattutto con la testa".

Edoardo e Giulia sono i cuginetti di Lorenzo: classe 2013 il ragazzo, anche lui con la racchetta in mano e reduce da un torneo Next Gen macro area a Roma dove è uscito negli ottavi, mentre la bimba, classe 2013, di tennis non ne vuole sapere e si è data alla ginnastica ritmica: "Non me lo aspettavo, ma penso che Djokovic sia superiore a Lorenzo di testa, non di gioco – dice Edoardo parlando come uno che se ne intende – la partita mi è piaciuta e Lorenzo è stato bravo a restare concentrato e a credere nelle sue capacità pur venendo da un periodo brutto". Giulia invece taglia corto: "Ho visto la partita solo a tratti, ma sono contenta".

ma.mu.