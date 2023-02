Le intolleranze alimentari costituiscono un gruppo di disturbi caratterizzati dalla comparsa di una reazione indesiderata, dopo l’ingestione di un nutriente contenuto in un alimento. Le manifestazioni delle intolleranze si verificano a distanza di ore dal consumo dell’alimento, cosa che può renderne difficile la diagnosi, mentre le reazioni allergiche insorgono a distanza molto ravvicinata da esso, e sono dose-dipendenti ovvero vi è una soglia al di sotto della quale i sintomi non compaiono, a differenza delle allergie in cui anche una piccola quantità può scatenarne i sintomi; l’organo più colpito è l’intestino. Le intolleranze e le allergie colpiscono molte persone, anche giovani: si stima che l’ 8% siano bambini nella fascia d’età 8-13 anni. Alcuni anni fa era difficile poter avere “un’alimentazione normale”, ora la situazione è migliorata.

A tal proposito un adolescente racconta: "La celiachia per me è un qualcosa di cui non vedi mai la fine, che ti limita, Tu non sei come gli altri, non puoi fare le cose che fanno i ragazzi della tua età, non puoi andare ai compleanni o alle feste all’ultimo minuto; è un “mostro” che invade il tuo corpo e che sarà lì per sempre, o ti ci abitui o ti arrangi e poi finisce per essere qualcosa con cui convivi e nemmeno ti accorgi che è lì. Certo è complicato convivere con questa patologia, ma non impossibile".