Lorenzo Nicoli dona un pianoforte al Centro diurno Alzheimer, ringraziamenti da Fondazione Pelù

La presidente della Fondazione Ezio Pelù, Piera Teresa Canale Pelù, ringrazia Lorenzo Nicoli per la donazione di un pianoforte al Centro diurno Alzheimer di via Marina Vecchia. "Un gesto di generosità e di grande sensibilità nei confronti di queste persone – dice la signora Piera – certamente utile per offrire loro uno strumento che li aiuti nel percorso di mantenimento delle capacità cognitive e anche strumento di svago durante le giornate presso la struttura, ospitata nei locali di proprietà della Fondazione, unitamente al servizio di riabilitazione funzionale. Un ringraziamento va anche alla Croce Rossa che si è fatta carico del trasporto e, non da ultimo, a tutto il personale del Centro che opera con impegno e dedizione". Quest’anno la Fondazione Pelù festeggia 30 anni di vita. "Riteniamo molto importante il gesto di Nicoli – continua la presidente – perché richiama l’attenzione di ciascuno di noi a farsi carico, per quanto nelle proprie possibilità, delle varie problematiche sociali. Un’opportunità per dare un aiuto concreto è la scelta di destinare il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi alla Fondazione Dott. Ezio Pelù indicando il codice fiscale 92008730456. Non costa nulla, ma si concorre a migliorare e ampliare i servizi per i nostri anziani".