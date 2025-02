Lorenzo, custode della montagna. Rileva il bar del padre e punta sul paese

Lorenzo è giovane ma ha le idee chiare: il suo futuro è nel suo paese di origine e dietro al bancone. Siamo a Filetto, suggestiva frazione del Comune di Villafranca dove Lorenzo Magnani ha rilevato il bar del papà Mario, senza pensarci due volte. Lo gestisce da poco più di un anno ed è tra i più giovani gestori di bar della Lunigiana, se non il più giovane.

"Mio papà ha aperto il Bar del Borgo l’anno prima che io cominciassi la scuola superiore - racconta Lorenzo - e questo mi ha indirizzato nella scelta verso l’alberghiero, indirizzo sala. Una volta terminati gli studi ho frequento diversi corsi, come il primo e secondo livello della Federazione italiana barman e sto portando avanti il secondo livello da sommelier, ho seguito anche alcuni corsi sul tema del turismo lunigianese. E così, prima che lui andasse in pensione, ho deciso di rilevare il bar. Ho imparato tanto, da quando ha aperto l’ho sempre aiutato, soprattutto negli ultimi anni".

A settembre Lorenzo compirà 23 anni, ha al suo attivo poco più di un anno di attività ma tanta esperienza sul campo. Anche se il papà lo segue sempre da vicino. "Prima che lui andasse in pensione - aggiunge - abbiamo fatto una scelta, lui non si sentiva più di gestirlo, lo avrebbe chiuso o venduto e io ho scelto di subentrare a fine 2023. Finora è stato un anno impegnativo ma bello, in inverno di solito servo i clienti abituali, in estate ci sono più turisti, abbiamo organizzato serate musicali dal vivo, all’aperto e serate degustazione. Le persone rispondono bene, anche la nostra festa estiva è stata un successo, siamo rimasti molto soddisfatti".

Il Bar del Borgo è una delle poche attività aperte nel centro storico, molto utile anche come centro di aggregazione e punto informativo. "Sono aperto tutti i giorni nel periodo estivo - aggiunge - e in inverno chiudo il martedì. I miei amici mi vengono a trovare spesso e mi fanno pubblicità. Uno dei miei punti di forza sono i cocktail: avendo seguito corsi con la Fib ho imparato varie tecniche di miscelazione, mi piace proporre ai clienti cocktail innovativi e abbinamenti interessanti, anche legati all’enoteca, ai vini locali e ai prodotti locali, visto che mi rifornisco da aziende lunigianesi. Colazioni e aperitivi sono il mio forte, mi piace essere punto di riferimento per i turisti che passano da Filetto, fornendo mappe e indicazioni o prodotti locali. Io sono di Filetto, vivo a due passi dal bar dove lavoro e mi trovo bene, mi piace stare qui".

Monica Leoncini