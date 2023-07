Lorenzetti: "Percorso lungo e faticoso Recuperati tagli e garantito il lavoro"

La gara del trasporto pubblico locale per il lotto debole che riguarda soprattutto la Lunigiana contiene alcuni aspetti ormai chiari ma tanti ancora da definire e che possono rappresentare la chiave di volta per ottenere economie e migliorare il servizio. Ad esempio, sono certe le risorse economiche ormai definite nel percorso d’intesa con la Regione. Ancora da definire e perfezionabili all’interno della gara appena aperta i dettagli sui mezzi da utilizzare, come taxi, Ncc, sharing o altro, i tipi di servizio ammissibili come quelli su prenotazione o a chiamata, gli indicatori sulle prestazioni di servizio. E’ per questo che il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, predica un cauto ottimismo: "E’ un percorso lunghissimo e faticoso e non siamo certi se riusciremo a concludere tutta la procedura d’appalto entro il primo novembre. Di certo siamo riusciti a recuperare tagli per 190mila chilometri reinseriti in servizio e dalla Regione abbiamo ottenuto l’adeguamento Istat delle risorse stanziate ormai nel lontano 2012 che serviranno a evitare tagli e a migliorare il servizio. La procedura scelta, del dialogo competitivo, è più complicata ma ci permetterà meglio di capire gli interlocutori e come vogliano garantire il servizio. Nell’offerta tutti gli aspetti su Ncc, taxi e corse a chiamate rientrano fra gli elementi migliorativi. Inoltre come amministrazione provinciale faremo molta attenzione alle clausole di salvaguardia del personale che dovrà passare al servizio nel lotto debole per tutelare tuti i posti di lavoro". Il dialogo competitivo garantirà anche la possibilità di realizzare economie di scala con l’eventuale integrazione con altri servizi di competenza locale come quelli scolastici.

FraSco