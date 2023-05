L’orchestra della Don Milani di scena a teatro

Stasera, alle ore 21, appuntamento con la musica al Teatro Guglielmi. Si esibirà, infatti, l’orchestra della scuola media Don Milani. Si tratta di un fiore all’occhiello della scuola di via Pisa a Marina di Massa. L’orchestra, attiva ormai da una ventina d’anni, è formata da circa 160 ragazzi: 60 delle prime medie e un centinaio delle classi seconda e terza. Gli strumenti presenti sono pianoforte, violino, flauto, clarinetto, chitarra e percussioni: nelle classi prime, oltre a quelli citati, sono presenti anche la tromba e il violoncello. Il repertorio che propone l’orchestra della Don Milani spazia dalla musica classica a quella jazz, per arrivare al pop. Questo il programma annunciato della serata: Cantalupe Island (Herbie Hancock), Oye como va (Tito Puente), Pata Pata (Miriam Makeba), Last train home (Pat Metheny), Take my breath (Giorgio Moroder), The Look of love (Burt Bacharach), My Universe (Coldplay), Millions dreams (Benj Pasek), My life is going on (Burak Yeter), A ski full of stars (Coldplay) e Gonna fly now (Bill Conti). Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Sarà festa grande stasera al Guglielmi, è atteso un grande pubblico e non solo di studenti, docenti e familiari dei ragazzi. L’orchestra della Don Milani, negli anni, pur cambiando interpreti, si è sempre contraddistinta ottenendo consensi.