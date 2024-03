L’ora di Tirreno Ct e Balnearia. In mostra ben novecento brand

Tutte le offerte per il mercato della ristorazione italiana, il secondo in Europa dopo quello spagnolo, di un evento fieristico riconosciuto come uno dei più importanti di incontro e confronto dell’ospitalità. In questa edizione 2024 della ’Tirreno Ct’ ci sarà la presenza dei principali player del settore: Carrarafiere è la vetrina di oltre 450 espositori in rappresentanza di più di 900 marchi commerciali. A loro si aggiungono le migliaia di operatori tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere che “invadono” i padiglioni della fiera. Di concerto alla fiera della ristorazione ci sarà ’Balnearia’, la kermesse dell’ospitalità dedicata al turismo balneare, giunta alla 25esima edizione. Non si parlerà soltanto di accessori da mare: da oggi (alle 11,30 inaugurazione con Leonardo Marras, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, gli onorevoli Andrea Barabotti e Elisa Montemagni, il sindaco di Massa Francesco Persiani e Lara Benfatto, assessora al Turismo di Carrara) al 6 marzo nei padiglioni di Carrarafiere si terranno molti incontri e dibattiti sul futuro delle imprese balnearie italiane in virtù della direttiva Bolkestein, ma anche iniziative di riflessione sul futuro delle aziende che sarà sempre più digitale. Ad esempio, oggi alle 14 è atteso il convegno dal titolo "Imprese demaniali: un mare di incertezze". E sotto l’aspetto tecnologico, in fiera saranno presenti imprese che propongono prodotti digitali. Non solo gestionali di ultima generazione per le prenotazioni online dell’ombrellone, ma anche sistemi per migliorare l’ospitalità in spiaggia, ormai diventata 4.0. La manifestazione prevede molti incontri tra gli operatori del Centro e Nord Italia. Grazie anche a questo, ’Tirreno Ct’ in questi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento con una continua crescita di consensi: 62mila presenze di media nelle ultime edizioni. Ma non possono mancare le sfide ai fornelli. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna il ’Pentathlon della cucina’ che sarà affiancato dal ’Triathlon del microonde’, due gare nelle quali si cimenteranno i cuochi di tutto il mondo. Cinque le prove per capire chi è il miglior cuoco d’Italia al termine di un Pentathlon vero e proprio tra pentole e fornelli per chi cucina tutti i giorni. La sfida tuttavia è anche formazione: sono fornite in anticipo tutte le informazioni e il materiale necessario per allenarsi. Ideato da Fabio Tacchella, Giorgio Nardelli e dal patron della fiera Paolo Caldana, il Pentathlon prevede cinque prove tra cui l’ultima nella quale gli sfidanti dovranno fare le spesa e acquistare almeno 5 ingredienti da un droghiere messo a disposizione dall’organizzazione.

Per il Triathlon nasce su idea del Maestro siciliano Domenico Privitera per valorizzare le capacità professionali dei cuochi nel lavoro di tutti i giorni utilizzando la tecnica della cottura con il forno a microonde che deve prevalere nella preparazione della pietanza. Sarà di nuovo presente in fiera anche la Scuola Tessieri con i più famosi professionisti del settore. Ampio spazio poi al mondo della pasticceria con la presenza sempre più forte della Federazione italiana pasticceri (Fip) che anche quest’anno porterà i principali concorsi internazionali.

Patrik Pucciarelli