L’opposizione: "Troppi temi lasciati scoperti"

Mancanza di una visione e di una progettualità. Questa la critica maggiore mossa da gran parte dell’opposizione in occasione dell’approvazione del Dup e del bilancio di previsione illustrati in consiglio comunale. Se per i consiglieri Tosi e Manuel si tratta di un atto con mancanza di visione e poca chiarezza negli interventi e nel cronoprogramma, il consigliere Bernardi ha suggerito la necessità di mettere risorse e impegno su temi come la sicurezza, gli impianti sportivi o il risparmio energetico e la mobilità sostenibile. La consigliera Rossetti ha parlato di un atto con pochi interventi per le politiche giovanili, gli impianti sportivi e limitati riferimenti al problema della denatalità della città, sottolineando come si veda un limitato rilancio rispetto alle linee programmatiche. Rigoletta Vincenti ha suggerito la necessità di porre maggiore attenzione sul sistema sanitario e le difficoltà che tante famiglie hanno nel sostenere le cure mediche, oltre alla necessità di proporre Carrara come capitale della cultura europea. Martinelli ha stimolato l’amministrazione nel fare qualcosa in più e non sottovalutare la questione delle scuole e le bonifiche. Per Vannucci leggendo il Dup si fatica a trovare un filo conduttore o un piano strategico da perseguire, con alcuni argomenti non approfonditi. Concetto ribadito anche da Simone Caffaz che ha parlato di un documento privo di visione, con refusi ed errori nonostante mesi di lavoro.