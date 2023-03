L’operaio massa di Zamarini e quello precario-flessibile di oggi

E’ passato mezzo secolo dalla morte, in un incidente stradale sull’Autosole, del fumettista Roberto Zamarini. Ora una mostra ne ricorderà l’opera al Centro di Documentazione “Gino Menconi” in via Sturzo 85 a Marina di Massa. L’esposizione è promossa dallo stesso Centro di documentazione “Gino Menconi”, dal circolo “Partigiani Sempre” di Viareggio e dalla redazione Lotta Continua di Pisa.

Roberto Zamarin, ricordano gli organizzatori, è stato l’ideatore e creatore di “Gasparazzo”. L’inaugurazione è fissata per venerdì alle 18 e seguirà un dibattito sull’operaio massa di allora e sull’operaio precario e flessibile di oggi, sulle condizioni di lavoro, sulla nocività, sulla repressione, sulla guerra, materie trattate dalle stesse vignette di mezzo secolo fa, ma ancora oggi di grande attualità. Al termine del dibattito ci sarà un buffet nei locali del centro di Marina di Massa.