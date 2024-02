L’opera ’ritrovata’ di Isola. E’ l’Agnus Dei a Castagnola

Riscoperta un’altra bella opera di Giovanni Isola. Si tratta dell’"Agnus Dei" di Castagnola. "Nella chiesa di Castagnola – racconta lo storico dell’arte Silvano Soldano – abbiamo recentemente riconosciuto un’opera dello scultore Giovanni Isola di cui si era perduta memoria. L’opera risale al 1856 quando di seguito a una epidemia di colera il professore Isola, direttore della locale scuola di scultura, oggi Liceo Artistico Palma, era stato incaricato e aveva realizzato un altare in memoria del superamento di quella dolorosa vicenda. Ma l’altare in questione in tempi moderni, come ci ricorda il parroco don Carlo Tongiani, era stato smembrato per essere sostituito da uno più ’moderno’. Ma i suoi vari componenti sono tutt’ora presenti nella chiesa seppure separati in diverse collocazioni. Tra questi elementi ’dispersi’ non è difficile individuare la mano così capace dello scultore-ornatista". Isola modellò, tra l’altro, i leoni di piazza Aranci a Massa, realizzati dal figlio Lodovico, e vinse il premio per la plastica ornamentale all’Esposizione internazionale di Parigi del 1889, con la sua monumentale Toilette".

L’opera ’ritrovata’ è un bellissimo Agnus Dei che ribadisce la particolare capacità di Isola nelle realizzazioni in splendido marmo statuario di figure animali. "L’agnello – spiega Soldano –, adagiato sopra una croce marmorea, presenta nella lavorazione del manto un virtuosismo di scalpello, tanto originale quanto veramente eccezionale. Questa nuova opera di aggiunge significativamente al corpus dell’artista apuano che da Carrara, a metà Ottocento, era stato chiamato dalla signoria estense a Massa per riqualificare la locale scuola di scultura. Cosa che poté realizzare proprio grazie alla sue eccelse capacità artistiche".