’L’ombra di un battito’, il libro di poesie di Francesco Siani

Arte e poesia in un unicum concettuale sulla società presente. Questa l’idea dietro l’evento che ha per protagonista l’artista Francesco Siani (nella foto) che andrà in scena sabato 4 novembre alle 18 in via Santa Maria 13c a Carrara nello spazio dell’Associazione Qulture. Per l’occasione sarà presentato il libro di poesie di Francesco Siani ‘L’ombra di un battito’ edito da Arianna Sartori, più le due installazioni dell’artista ‘Trama’ e ‘Mending’. L’evento sarà moderato dallo storico dell’arte Davide Pugnana.

"Il libro presenta poesie di vario genere – spiega Siani – che non trattano però solo di uno stato d’animo, ma anzi variano in più sentimenti e stati d’umore, passando quindi dalla gioia alla tristezza, e lo fanno talvolta anche in modo velato, impercettibile, perché quando si tratta di sensazioni e pensieri è giusto che ci sia questa varietà, questa lettura dell’anima e queste variazioni. Le poesie e le parole con cui mi esprimo nel libro sono per così dire ‘scolpite’ in un filo conduttore che porta poi, in continuità con la parola, alle due installazioni che ho preparato, anch’esse collegate tra loro concettualmente".

La prima installazione, ‘Mending’, in inglese rammendo, va proprio nella direzione pensata da Siani, un percorso che riguarda la comunità e il suo vissuto, che va poi a sfociare in ‘Trama’, scritto su un manichino da sartoria e il cui riferimento è la trama sociale, in cui si va a collegare con la cucitura degli ometti, che rappresentano essi stessi il tessuto sociale. "In questi lavori, a questo filo conduttore da trama a mending c’è un richiamo a quello che ho fatto anche in precedenza – conclude Siani – e dovendo fare una riflessione più generale sull’idea, dico che è un riferimento alla comunità, che è ormai sgretolata in quanto è ormai diventata individuale, senza più riferimenti".

D.R.