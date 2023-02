L’omaggio dell’Anpi a Vera Vigevani Jarack

Una delegazione dell’Anpi Massa ha partecipato all’incontro con Vera Vigevani Jarack svoltosi nel Parco di San Rossore su iniziativa dell’Anpi Provinciale di Pisa e Organismi amministrativi regionali e pisani. Era presente l’onorevole Elena Emma Cordoni, presidente dell’Anpi di Massa, con alcuni soci e cittadini massesi tra cui Laura Mignani, ex presidente del Consiglio comunale di Massa. L’incontro con l’anziana attivista e scrittrice, che ha vissuto la discriminazione degli ebrei in Italia, la Shoah e la tragedia dei desaparesidos in Argentina, ha rafforzato il legame con la nostra città. La presidente, onorevole Cordoni, ha ricordato infatti le ripetute presenze di Vera Vigevani a Massa, come testimonia l’ulivo che cresce nell’aiuola antistante la chiesa di San Sebastiano alla cui base è stata posta una targa dedicata a Franca, figlia diciottenne desaparecida di Vera. Inoltre le è stata consegnata anche la tessera di iscrizione all’Anpi di Massa, mantenendo fede al rapporto maturato negli anni quando Vera ritirava personalmente la sua tessera da "Partigiana della Memoria", titolo che le aveva conferito il consiglio comunale di Massa nel 2014.

Vera era una bambina quando partì con i genitori dopo le leggi razziali mentre il nonno fu deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. In questo rinnovato itinerario italiano, l’incontro a San Rossore si inserisce nell’ambito delle iniziative volute dal Consiglio regionale della Toscana, con la presenza del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Co-fondatrice del movimento delle madri di Plaza de Mayo, Vera Vigevani, nonostante l’età (95 anni) si presenta ancora energica, pronta a incontrare ovunque i giovani e, come la senatrice Liliana Segre,a raccomandare loro di "non dimenticare mai". L’Anpi di Massa coglie l’occasione e rinnova l’invito a tutti i Comuni della Provincia di Massa Carrara (il Comune di Carrara lo ha già fatto) ad aderire e a sostenere la candidatura a Patrimonio dell’Unesco del Museo ex-Esma di Buenos Aires, un tempo caserma della marina militare argentina, utilizzata dal 1976 al 1983 come centro segreto di detenzione, tortura e sterminio.

Angela Maria Fruzzetti