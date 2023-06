L’omaggio della Lunigiana alla figura e all’opera di Nicola Michelotti

Alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli si tiene oggi, alle 16, un convegno, presieduto dal professor Giuseppe Benelli, dedicato alla figura e all’opera di Nicola Michelotti (1 dicembre 1935-28 novembre 2010). Il commendator Nicola Azeglio Michelotti ha fatto parte della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi fin dal 1970 e, come socio ordinario, ha ricoperto per molti anni la funzione di segretario della sezione di Pontremoli. E’ stato cofondatore e per 45 anni presidente (poi presidente onorario) dell’associazione ’Amici del Campanone’ di Milano, che riunisce i lunigianesi residenti in Lombardia. E’stato membro emerito dell’associazione ’Manfredo Giuliani’ di Villafranca, membro dell’Accademia ’Giovanni Capellini’ della Spezia e collaboratore del Centro aullese di studi e ricerche lunigianesi. Ha pubblicato numerosi libri e più di 500 saggi sulle principali riviste scientifiche del territorio. Inoltre ha collaborato con Il Corriere Apuano, Quilunigiana, La Gazzetta di Parma e Il Tirreno. Come ha sottolineato Benelli sull’Archivio storico per le Province Parmensi (2011), "la sua formazione storiografica è avvenuta nell’ambito della rinascita culturale lunigianese che, sulla base della tradizione filologico-erudita, ha determinato nel Novecento un grande impulso agli studi di storia locale. I maestri di Nicola sono stati lo zio Giuseppe Brunero, che gli ha trasmesso il grande insegnamento del generale Pietro Ferrari, lo storico Manfredo Giuliani, aperto alle istanze del miglior storicismo, Gian Carlo Dosi Delfini, con la sua esperienza imprenditoriale e la saggezza dei suoi consigli, Nicola Zucchi Castellini, con il bagaglio della sua erudizione e la grande disponibilità all’ascolto". Dopo il saluto del sindaco Jacopo Ferri interverranno Marco Angella, Paolo Lapi e Andrea Baldini. Recentemente l‘associazione Giuliani ha pubblicato un volume dedicato a Michelotti.