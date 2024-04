L’omaggio ai liberatori “Nisei“. Cerimonia in ricordo di Hayami

Era stato colpito a morte a poche ore dalla liberazione del paese Stanley Hayami, 19 anni, soldato americano de Combact Team dei Nisei, reparto dell’esercito americano di origine asiatica. Sabato una solenne commemorazione in ricordo di quei giorni. Il 23 aprile del 1945, nell’assalto finale alle forze nazifasciste asserragliate nel borgo di S. Terenzo Monti, scelto dal Comando germanico come ultimo sbarramento alle forze angloamericane, Hayami in un gesto estremo d’altruismo aveva lasciato il riparo da cui era protetto portandosi dall’altro lato della strada in soccorso di un ferito da una granata. Pochi metri di distanza, sufficienti però a un cecchino nel ’Castello’, la parte alta del paese, di colpirlo a morte con un fucile di precisione. Era stato un combattimento terribile quello per liberare San Terenzo: dopo due giorni di bombardamenti sul paese, i Nisei erano andati all’assalto combattendo casa per casa per snidarvi tedeschi e soldati della RSI che vi si erano asserragliati. "Vie e piazze erano pieni di cadaveri – raccontano gli anziani testimoni – Una cosa orribile". Anche i Nisei avevano lasciato il loro tributo di sangue. Con Stanley Hayami avevano infatti perso la vita: Taira Seitoku, Hiyama Yenchi, Ishida Minoru, Tanimoto Yukio e Gordon Takasaki. Per la seconda volta, dopo 79 anni, una messa alla chiesa parrocchiale di S. Terenzo Monti sarà celebrata in suffragio del soldato Hayami di cui in paese si conserva ancora l’elmetto che indossava quando fu colpito a morte. Come lo scorso anno arriverà dall’America un gruppo di familiari e discendenti delle truppe liberatrici. Nel 2023 aveva presenziato l’allora Console Generale Usa Ragini Gupta. Quest’anno, oltre le autorità civili e militari di zona, si attendono personaggi importanti. A officiare la cerimonia religiosa Monsignor Antonio Vigo, cappellano militare, coaudiuvato da don Francesco Grazzini, parroco di San Terenzo.

Roberto Oligeri