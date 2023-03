L’omaggio a Massa nel libro in dialetto di Eschini

Torna nell’auditorium di San Pio X il bel libro "Puisie fole sentimenti d’una Massa ch’a me pare ‘ncammò bella", scritto in dialetto massese da Dino Eschini, molto noto in Provincia per le sue attività (diacono della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e per molti anni presente al patronato Acli). Con quest’opera, Tara Editoria ha inaugurato la nuova collana "Dialetto ieri e oggi" dedicata appunto al recupero del dialetto locale. Dopo la prima presentazione alle Stanze del Teatro Guglielmi, Eschini ripropone la sua raccolta dialettale che sarà interpretata da due eccellenti attori: Fernando Petroli e Fabio Cristiani. "Attraverso queste pagine esprimo riconoscenza alla città che mi ha dato i natali e nella quale ho vissuto un’ infanzia serena che oggi ricordo non senza acute punte di malinconia – spiega Dino Eschini . Il libro si presenta con traduzione in lingua italiana. Il profilo critico sarà a cura della professoressa Rosaria Bonotti. Interverranno: Giacomo Bugliani consigliere regionale, Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti di Tara Editoria. L’iniziativa rientra nel progetto Cultura in Tour che l’associazione Insieme sta portando avanti toccando le frazioni e i quartieri del territorio. L’appuntamento è per domani, domenica, alle 17, all’auditorium di San Pio X. L’ingresso è libero.