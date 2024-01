L’"odissea" carceraria di Gino Vatteroni

Era finito nel carcere di alta sorveglianza ad Alessandria per poi tornare ai domiciliari. Il 56enne Gino Vatteroni, al centro dell’inchiesta ’Scripta Scelera’ della procura distrettuale antiterrorismo di Genova, sembra che fosse uscito di casa per parlare con un ex esponente delle Brigate Rosse. Questo secondo l’ordinanza di aggravamento delle misure cautelari, alla quale l’avvocato George Botti, legale di Vatteroni, aveva presentato ricorso in appello. L’anarchico, sottoposto al regime dei domiciliari rafforzati, si sarebbe incontrato con l’ex brigatista, oggi libero cittadino, Paolo Neri e per questo era finito il 4 ottobre in carcere a Massa per poi essere trasferito in alta sorveglianza ad Alessandria. "E’ una forzatura applicare il regime di alta sorveglianza a una persona di 56 anni, incensurata, che si trova trasferito lontano e in condizioni carcerarie molto difficili – aveva commentato il legale Botti –. Quando una persona entra nel circuito carcerario e viene classificato come eversore poi è trattato di conseguenza". Ci rimarrà un mese nella casa circondariale piemontese fino a quando l’appello non ha ribaltato la decisione del giudice. Ma anche in questo caso il ritorno a casa viene rallentato dalla mancanza di braccialetti elettronici. Il dispositivo che consente il controllo da remoto dei soggetti posti agli arresti domiciliari non era disponibile, ritardando così il ritorno a casa per il 56enne originario di Modena ma residente a Marina di Carrara. La sua permanenza ad Alessandria è finita l’8 ottobre permettendogli di tornare ai domiciliari rafforzati con un dispositivo elettronico per la localizzazione.

P.P.