L’occupazione della Gkn diventa uno spettacolo grazie alla compagnia Kepler-452

’Il Capitale. Un libro che ancora non abbiamo letto’ è il titolo dello spettacolo in programma sabato (ore 21) al Teatro degli Animosi di Carrara. Si tratta di un progetto della compagnia bolognese Kepler-452 per la regia, e drammaturgia, di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi. Gli interpreti sono Nicola Borghesi, Tiziana De Biasio, Felice Ieraci, Francesco Iorio e il Collettivo di fabbrica dei lavoratori Gkn, con la partecipazione di Dario Salvetti. La produzione è di Emilia Romagna Teatro Ert.

Il 9 luglio 2021 gli operai che lavorano alla fabbrica Gkn di Campi Bisenzio, 422 in tutto, ricevono una mail: l’indomani non devono tornare al lavoro, sono licenziati. Da quel giorno gli operai occupano la fabbrica, organizzano una mensa, un ufficio propaganda, turni di guardia, per impedire che venga smantellata. Kepler-452 partecipa a picchetti, assemblee, manifestazioni, cercando di volta in volta di tornare alle pagine di Marx per tentare di instaurare un dialogo creativo tra ’Il Capitale’ e quello che succede al presidio. Comincia così la creazione dello spettacolo che racconta cosa significa trascorrere 20 anni in fabbrica, delle differenze tra chi lo ha fatto e chi non lo ha fatto mai, dell’estrazione di plusvalore, della chiusura di una fabbrica, di cosa succede quando un gruppo di operai decide di tentare di fare la storia. ’Il Capitale’ è soprattutto uno spettacolo sul tempo, su chi lo possiede, lo vende, lo acquista, lo libera. La biglietteria degli Animosi è aperta per la prevendita oggi, domani (orario 10-12.30 e 17-18.30) e sabato (10-12.30 e 18-21).