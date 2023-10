Locali e sicurezza. Ok alla mozione di Bugliani

Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la mozione presentata dal consigliere regionale Pd e presidente della Commissione affari istituzionali, Giacomo Bugliani (nella foto) che, tra le altre cose, chiede di implementare la formazione degli addetti alla sicurezza e l’uniformità degli orari di apertura dei locali da ballo. Una mozione che prende a cuore in particolare Massa, dove in passato il problema della movida aveva portato addirittura il sindaco a firmare un’ordinanza di chiusura dei locali, e ricorda il patto sottoscritto in Prefettura "per la sicurezza urbana e la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata". Il documento chiede alla Regione di impegnarsi con il Governo sotto vari aspetti. Oltre a formazione e orari si chiede "di estendere ai privati che gestiscono i locali da ballo l’accesso ai fondi destinati alla videosorveglianza e di individuare forme di premialità per i territori in cui risulti siglato con le prefetture il patto per la sicurezza".