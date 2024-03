Lo Zenith Prato frena la corsa della Massese. Pesante sconfitta casalinga per i bianconeri

massese

MASSESE: Paci, Bennati, Marchini, Del Pecchia, Brizzi, Bertonelli, Sidibe (60’ Lazzini), Fortunati (58’ Bonini), Buffa, Cornacchia (84’ Cherubini), Maggiari (60’ Dutilh). A disp. Pierucci, Berti, Andrei, Catola, Baracchini. All. Del Nero.

ZENITH PRATO: Brunelli, Bucciantini, Bagni (65’ Mariani), Kouassi (73’ Macchi), Cela, Mari (68’ Falteri), Ciravegna (69’ Braccesi), Saccenti, Castiello (65’ Gonfiantini), Chiaramonti, Rosi. A disp. Pellegrini, Casini, Moretti, Luka. All. Settesoldi.

Arbitro: Lachi di Siena.

Marcatori: 12’, 48’ pt, 67’ Ciravegna (Z), 48’ Rosi (Z), 57’ Chiaramonti (Z).

Note: spettatori 470; angoli 8-5; ammoniti Castiello, Saccenti; recupero 3’ e 3’.

MASSA – La corsa play off della Massese subisce un brusco stop con il crollo interno contro un buon Zenith Prato. Mister Del Nero non recupera né Zavatto né Terigi e Andrei non al meglio va solo in panchina. Le assenze lo costringono a cambiare modulo passando a quattro dietro rivedendo la difesa.

Parte a razzo lo Zenith che già al 3’ si fa vivo con un tiro a giro dal limite di Cirivegna che termina a fil di palo. Al 10’ su corner esce male Paci e sul secondo palo Bucciantini indirizza in porta trovando un salvataggio quasi sulla linea. Passa un minuto e Paci sbaglia ancora il tempo dell’uscita su Kouassi che si "incarta" a porta vuota. Il gol è nell’aria ed arriva al 12’. Il portiere della Massese viene anticipato di testa da Chiaramonti e Cirivegna, anche lui di testa, può segnare a porta vuota. La Massese prova a ricomporsi ma ci riesce solo parzialmente.

Lo Zenith si difende bene e rischia solo su un paio di cross. Su uno di questi al 31’ Cornacchia impatta male di testa nell’area piccola la parabola di Bennati. All’ultimo dei due minuti di recupero Sidibe commette un fallo vicino alla sua area che costa caro. L’arbitro fa battere e Rosi serve basso Cirivegna che infila Paci sul primo palo. Il match si conclude virtualmente al 3’ della ripresa quando Rosi dal limite scarica sul secondo palo firmando il 3 a 0. Al 12’ su una palla persa a centrocampo si invola Chiaramonti che cala il poker con un bel diagonale. Lo Zenith non si placa ed al 22’ Cirivegna scarta in area Del Pecchia e batte Paci. Al 90’ Bertonelli evita il sesto gol salvando sulla linea su tiro di Chiaramonti a porta vuota.

Gianluca Bondielli