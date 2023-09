Lo strazio per Greta Gli amici la ricordano con una raccolta fondi per l’ospedale Gaslini

Profondo cordoglio in tutta la Lunigiana all’indomani dell’improvvisa morte di Greta Botti, 19 anni, deceduta a Parma dove a breve avrebbe iniziato il primo anno di università alla Facoltà di Economia. In sua memoria, è stata promossa una raccolta fondi, in tutti i Comuni del comprensorio, a favore dell’Istituto Gaslini di Genova. Oggi affronterà l’ultimo viaggio a bordo di un’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Aulla in direzione di Turigliano, a Carrara, dove la salma sarà cremata.

Fra i tanti messaggi di cordoglio, oltre all’amministrazione di Aulla, è giunto anche quello del Comune di Licciana Nardi con il vicesindaco Omar Tognini che si è voluto stringere ai familiari della giovane scomparsa. La famiglia di quest’ultima infatti, il padre Riccardo Botti e la madre Ira Zanotto, risiedono a Terrarossa, frazione del Comune di Licciana Nardi e sono contitolari del Bar Boasi, nel quartiere della Filanda ad Aulla. Moltissime anche sui social le testimonianze e le partecipazioni di condoglianze nei confronti dei familiari, affranti dal dolore. I genitori, a questo proposito, vogliono ringraziare tutti coloro che in questo momento così tragico sono loro vicini, in modo particolare i giovani. Importante il gesto di solidarietà che è scattato, come detto, relativo alla raccolta fondi promossa a favore dell’Istituto Gaslini di Genova in tutti i Comuni del comprensorio. Nella mattinata di oggi dunque l’ultimo viaggio terreno della sfortunata Greta: l’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Aulla si recherà all’ospedale Maggiore di Parma dove è stata composta la salma e, una volta prelevato il feretro, raggiungerà nel viaggio di ritorno Turigliano di Carrara per la cremazione.

Un epilogo tragico per questa ragazza così piena di vita, desiderosa di intraprendere il corso di studi scelto a Parma, che improvvisamente si è addormentata per sempre sulla spalla del fratello a bordo di un tram nella città emiliana. Il fratello Nicolò, che era con lei nell’intento di aiutarla al meglio in questa nuova esperienza in qualità di studentessa universitaria.

Roberto Oligeri