Lo strazio dei genitori e dei fratelli Sconvolta un’intera comunità

Il sorriso dei suoi vent’anni si è spento all’ospedale Cisanello nonostante lo staff medico, allertato d’urgenza, abbia tentato tutto il possibile per non farlo andare via. Alessandro Simonelli ha chiuso gli occhi per sempre domenica sera dopo il drammatico incidente stradale che lo ha visto protagonista sulla statale del Valico del Cerreto a Fivizzano. Il ragazzo di Castelnuovo Magra, classe 2003, aveva appena 20 anni e aveva tanta voglia di divertirsi e crescere insieme agli amici e coetanei con i quali aveva appena trascorso una bella domenica in allegria. Un ragazzo solare, come lo sono anche i suoi fratelli, Luca e il gemello Federico, che adesso lo piangono in un dolore straziante e senza fine insieme al papà Alberto e alla mamma Barbara. Alessandro Simonelli si era diplomato all’istituto “Parentucelli Arzelà“ di Sarzana nell’indirizzo agrario ed era anche appassionato di rievocazioni storiche militari (ha partecipato a vari raduni). La tragedia ha sconvolto tutto il paese di Castelnuovo Magra, dove la famiglia risiede in via Carbonara, ma anche Sarzana, frequentata dai ragazzi per motivi di studio e amicizie e per la presenza del padre, titolare di una officina meccanica molto conosciuta in via Camponesto. Lo sfortunato centauro guidava la sua moto, è caduto ed ha urtato con violenza contro il guardrail. Gli amici che erano con lui hanno immediatamente chiamato il 118, così come gli automobilisti di passaggio. I primi sanitari arrivati sul posto, considerata la gravità della situazione, hanno richiesto l’arrivo dell’elicottero Pegaso arrivato da Pavullo nel Frignano che lo ha trasportato all’ospedale di Cisanello. Purtroppo Alessandro non si è ripreso.

Massimo Merluzzi