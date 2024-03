Lo sport portatore di valori. Rispetto delle regole e buone relazioni sociali. Kouda tra gli studenti

Rispetto delle regole, delle buone relazioni e condivisione. Ieri mattina gli studenti del Comprensivo Dante Alighieri di Aulla hanno incontrato uno sportivo d’eccezione: Rachid Kouda, professionista dello Spezia calcio. Il 22enne è stato invitato dalla scuola, in un progetto giunto alla seconda edizione, legato allo sport, ma con valenza trasversale, come ha detto la dirigente Silvia Bennati. "La nostra scuola - ha detto - cura molto l’aspetto dello sport come gioco corretto, del rispetto e dell’inclusione, da applicare in tutti i campi della vita quotidiana, a partire dalle regole della vita scolastica. Un progetto simile è stato portato avanti anche con l’associazione arbitri".

Ad accogliere gli studenti il sindaco di Aulla Roberto Valettini e il vicesindaco Roberto Cipriani. "Siamo contenti di avere come ospite un campione sportivo - ha esordito il sindaco - per uno scambio di esperienze coi più giovani, ricordando di mettere sempre impegno e passione in tutto quello che si fa".

Il vicesindaco ha poi ricordato il premio Scarabello, dedicato allo sportivo albianese che ha avuto una vita ricca di soddisfazioni, sportive e non solo. L’insegnante di scienze motorie Laura Penuti ha poi introdotto il giovane calciatore, che ha raccontato molto della sua vita. "Io ho iniziato a giocare a quattro anni - ha detto - adesso ne ho 22 e non ho mai smesso, il calcio è la mia passione più grande. Sono entrato nel mondo dei grandi con un po’ di paura, anche andare via da casa non è stato semplice, perché sono molto legato alla mia famiglia e alla mia sorellina, pure lei gioca a calcio. I miei genitori sono originari del Burkina Faso, dove vivono molti miei parenti, ogni volta che vado a trovarli mi sento a casa. La scorsa estate, quando mi hanno contattato per giocare nello Spezia calcio, non ci potevo credere. È stato bello e i miei compagni mi hanno subito accolto bene".

Gli studenti lo hanno ascoltato con attenzione e gli hanno posto molte domande curiose e divertenti sulla sua vita. "La mia giornata tipo - ha evidenziato - prevede allenamenti, lettura e a volte uscite con gli amici. Seguo una dieta, ma una volta a settimana posso trasgredire con hamburger e patatine, il mio piatto preferito. Studiare è importante, mi sono diplomato e mi piacerebbe in futuro continuare gli studi. La cosa più difficile – ha concluso il suo intervento –è stata la lontananza da casa, ma mi è stata molto utile per crescere". Una testimonianza di grande valore per i giovani che domani dovranno affrontare la vita con la consapevolezza che rispettando le regole si può andare avanti senza grandi problemi.