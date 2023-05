Lo show di Battista Il comico alla Imm

Carrarafiere scalda i motori in vista della lunga serie di eventi in programma. Il 26 maggio malle 21 sarà la volta di Maurizio Battista. Il noto attore sarà di scena al padiglione C con uno spettacolo serale in grado di far divertire il pubblico giocando a cavallo tra ironia e realtà. Una capacità quella di Battista di fotografare la realtà e di renderla esilarante, ma con quell’estro tipico dei maestri della capitale, di far permeare riflessioni, attraverso testi contemporaneamente leggeri e profondi. ’Ai miei tempi non era così’ è il titolo dello show dove Maurizio Battista si muoverà in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che è anche uno spaccato di umoristica filosofia contemporanea. Attore televisivo e di cinema, il cabarettista Maurizio Battista lavorò anche con Pippo Baudo nel programma ’Partita doppia’ negli anni novanta e non si fermò più tra cinema e tv oltre che con spettacoli nei più famosi teatri italiani.

Lo spettacolo avrà inzio alle 21 con ingresso dal cancello 1 di Viale Galileo Galilei dove sarà possibile anche parcheggiare le vetture. I biglietti sono in vendita esclusiva sul circuito Vivaticket online o dai rivenditori ufficiali Vivaticket che potrete trovare sul sito della società oppure sul link dedicato nella pagina eventi del sito www.carrarafiere.it, con prezzi a partire da circa 28 euro. Per informazioni ed accesso disabili potete contattare direttamente l’organizzatore Jlive tramite mail [email protected]