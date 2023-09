Lo scrigno di arte sacra Mostre e conferenze

Quell’arte nascosta, che nel silenzio tra le Apuane viene custodita all’interno del Museo d’Arte Sacra di San Giovanni degli Agostianiani a Fivizzano. In quella che era l’antica chiesa di San Giovanni saranno quattro le mostre presenti, curate dal critico d’arte Gianmarco Puntelli, presentate ieri mattina in Provincia alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Fivizzano, Francesca Nobili, il responsabile del museo, Francesco Leonardi e il capo di gabinetto della Provincia, Pietro Leoncini. Inoltre, fino al 23 ottobre il complesso è anche sede della mostra Uffizi Diffusi ’Alpe di Luni’ con l’esposizione della ’Veduta del monte Forato’ del pittore Andrea Markò. Ad affiancare il capolavoro dell’800 ci sarà la prima mostra, in onore di un fivizzanese, che per anni è entrato nelle case degli italiani con le sue previsioni: il meteorologo e generale dell’aeronautica Edmondo Bernacca. Un’ala del museo sarà dedicata a quei cimeli e strumenti di una delle figure più note della meteorologia italiana. La seconda, la mostra sugli Alpini, partirà il 4 novembre, dove 50 fotografie faranno da linea temporale al servizio militare degli anni ’60, dalla leva fino al congedo, per riportare alla memoria dei fruitori la storia di uno dei corpi più antichi dell’esercito italiano. Accanto a queste prime esposizioni si affiancheranno due artiste con i loro dipinti. La prima in ordine temporale sarà l’esposizione di Selene Bozzato, ‘L’alchimia delle Crisalide’, dal 20 settembre al 30 ottobre. "Come gli alchimisti che cercavano di trasformare la materia in oro - racconta la pittrice Bozzato - quella è la stessa trasformazione che compie la crisalide. Si trasforma in meraviglia, stessa mutazione che compie Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo a cui è dedicata la serie di opere". L’altra dal 24 ottobre al 3 dicembre, Claudia Salvadori con ‘Be my Voice’.

Il tema della via Crucis in chiave moderna con parallelismo sulla condizione della donna, le migrazioni e la natura. "Voglio parlare di una via Crucis laica dei giorni nostri - dice la Salvadori - Un percorso doloroso nei mali che affliggono la società. Con il colore ho cercato di dare forma al dolore, di dar voce alle tante anime senza voce. Cristo è il migrante che muore in mare, la donna violata, la natura".