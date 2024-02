Lo ’sceriffo’ dei boschi: "Vado a caccia di rifiuti e di cittadini incivili"

Cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai ‘furbetti’ della spazzatura. Foto, video e ricerche sul campo, poi consegna le prove al Comune che – attraverso gli agenti di polizia municipale – sanziona i responsabili. Lui è una specie di ’supereroe dell’ambiente’, in azione tra le strade di Aulla dove vigila sulla maleducazione e i danni ambientali. Paolo Sordi non indossa un mantello ma una divisa, quella da ispettore ambientale.

Un pubblico ufficiale con tesserino provinciale, incaricato dagli enti locali a sorvegliare zone nascoste, dove è più facile abbandonare la spazzatura. "Faccio circa 450 chilometri a piedi al mese – racconta Sordi – Li devo fare perché sono stato in ospedale molti mesi e i medici mi hanno detto che devo camminare". Unisce l’utile al dilettevole, la mattina si muove per lavoro, quello di ispettore provinciale a Spezia, e il pomeriggio passeggia. Ma "anche quando sono fuori servizio segnalo le situazioni di degrado che ci sono in giro come ho fatto di recente a Tresana e Fivizzano – racconta – Nello spezzino nel 2019, su mia indicazione c’è stato un grande lavoro di ricerca rifiuti abbandonati. Tutto è iniziato nel 1996 quando ho dato vita al movimento contro l’edificazione della discarica a Cà Gaggino, una frazione di Aulla. Poi nel 2007 sono diventato pubblico ufficiale, agente di polizia amministrativa e nel settembre del 2022 sono stato incaricato dal sindaco di Aulla, Roberto Valentini, di controllare e operare sulla zona nella ricerca e prevenzione dell’abbandono di rifiuti". Una delega gratuita che Sordi porta avanti come missione di vita: "E’ un problema in aumento con persone che conferiscono l’immondizia a bordo strada, in particolare nelle strade più nascoste e nei boschi", dice preoccupato. Risale a venerdì scorso un suo video postato sui social che ha registrato più di 200mila visualizzazioni e quasi 5mila like.

"Le immagini riguardano la frazione di Cagina, ai margini della carreggiata ho trovato molti sacchi abbandonati – prosegue – Una cosa che si ripeteva da tempo, così mi sono appostato e ho registrato prove fotografiche, video e materiale trovato nei sacchi. In questo caso erano presenti scontrini della spesa, qualche documento, poi una serie di ricevute delle scommesse. Tutto consegnato alla segreteria del sindaco e di conseguenza alla polizia municipale che provvederà alla contravvenzione". Paolo Sordi ormai conosce i posti più frequentati dai ‘furbetti’ della spazzatura: lui si nasconde e aspetta che facciano la mossa sbagliata. "Come quel cittadino che da tempo abbandonava qualsiasi tipo di materiale al campo sportivo di Aulla. Mi sono appostato per giorni fino a quando non è tornato. Ho fotografato la targa e lui mentre scaricava di tutto poi le foto e i video sono stati consegnati in Comune – precisa – Purtroppo c’è sempre meno rispetto per l’ambiente, abbandonano ogni cosa dall’arredamento, ai materiali edili, poi gli elettrodomestici, l’organico, la plastica. Trovo di tutto". Ma lui con le sua azioni cerca di dissuadere appunto gli abbandoni. Indossa spessi guanti, apre i sacchi e si mette alla ricerca di qualsiasi cosa possa ricondurlo a chi ha fatto questi gesti ai danni dell’ambiente e della comunità. "Molti di quelli che abbandonano sono coloro che non hanno il contratto di affitto – conclude – Abitano in nero e quindi non hanno diritto al ritiro dell’immondizia. Oppure sono anche risalito a ditte che non possono accedere a percorsi di raccolta perché non sono in regola. Infine c’è la maleducazione, che regna sovrana".