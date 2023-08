Lo ’scarabeo’ di Cecchini in piazza

Si chiude oggi con Michele Cecchini la rassegna “Scrittori in Borgo“ a Fosdinovo. Riflettori dunque sull’autore e il suo romanzo “Un morso all’improvviso“: protagonista è Caramelli Pino, ma chiamato da tutti Beo, diminutivo di scarabeo, stercorario per la precisione, e i suoi problemi hanno tutti a che fare con formule mediche che iniziano con la parola “schizzo”. Per scongiurare le disgrazie pronte a piovergli addosso, Beo impone a se stesso una miriade di regole, pratiche e cerimoniali che lo rendono legnoso e burattinesco. Con il suo sguardo disincantato eppure leggero nei confronti del mondo, Michele Cecchini ci accompagna tra pagine scanzonate e insieme strazianti, dai risvolti sorprendenti, attraverso una scrittura estremamente poetica e delicatissima. L’incontro con Michele Cecchini è in piazza Sauxillanges, sotto il castello Malaspina di Fosdinovo, alle 18.30, ingresso libero. Info 01876807220 – 01871788126.