"Lo scalo di Carrara subisce rallentamenti: l'operatività va salvaguardata"

"La variazione di banchina è dettata dalla necessità di dare respiro al terminalista che fino a oggi ha ospitato gli sbarchi ed evitare di incidere troppo sull’operatività". Le parole dell’Autorità Portuale si riferiscono alla variazione di molo che è stato destinato allo sbarco della ong Open Arms con 196 migranti a bordo. Cinque attracchi con più di 600 persone scese nel porto di Marina di Carrara al molo ’Taliercio’ della Mdc terminal, ai quali si andrà ad aggiungere il sesto sbarco previsto nei primi giorni della prossima settimana.

Sarà però il molo ’Fiorillo’ del terminalista FHP ad accogliere la Open Arms. "La decisione di cambio di banchina è stata una decisione presa da noi in coordinamento con la Capitaneria di Porto. - spiega l’Autorità Portuale - su spinta anche dei terminalisti che chiedono rotazione". Poi continua. "Quando una nave delle ong arriva in porto, dove ci rimane circa un giorno per ripartire quello seguente, occupa un posto quindi il terminal ha difficoltà di operatività perché c’è una nave mercantile che deve rimanere in rada, cioè all’ancora fuori dal porto. E’ inevitabile che sorgano problemi dal punto di vista economico, c’è una perdita del terminalista dal momento che un attività in porto viene bloccata, ma è giusto che la priorità sia data ai migranti. Questo non ha niente a che fare con il salvataggio di vite umane che viene al primo posto. Però è giusto non gravare solo su un molo ma creare rotazione. In tutte le tre banchine si possono ormeggiare due navi su ciascuna e nel caso della Open Arms la logistica è semplice perchè ha una lunghezza di poco più di 30 metri".