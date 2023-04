Lo sbarco e un sorriso al futuro Lacrime e commozione in banchina

di Cristina Lorenzi

e Daniele Rosi

Aggrappato al collo del personale dei controlli, con un orsacchiotto stretto sul cuore. Nell’altra mano un sacchetto nero che contiene tutti i suoi tesori: qualche vestito, un giocattolo mai visto prima. Il piumino blu e le crocs verdi con cui i soccorritori di Emergency lo hanno vestito. Un sorriso che da solo era un poema quello del primo piccino di nemmeno tre anni che ieri è sceso dalla Support life, la nave di 50 metri che ha salvato i 55 migranti provenienti da svariati stati africani accomunati da un unico denominatore: la fuga dall’inferno. Alla vista di tutto quell’esercito delll’accoglienza, disposto dal prefetto Guido Aprea e formato da forze dell’ordine, Comune, Provincia, Autorità portuale, Capitaneria, protezione civile, società del volontariato, il primo bambino che ha toccato terra ha regalato a tutti un sorriso che sarà difficile dimenticare. Sulla fiancata della nave una frase emblematica: ’I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, altrimenti chiamateli privilegi’. E davanti hanno sfilato i 55 scampati alla morte, ognuno con un sacchetto che contiene il futuro. Adesso sono salvi dopo un calvario durato anni, i 55 stranieri scappati da guerre e zone di crisi umanitaria. Fra loro 49 uomini, di cui sei donne, e sei bambini di due, sei e sette anni e tre minori non accompagnati di 15, 16 e 17 che finiranno uno al Cappelletto in città e altri nel centro di accoglienza di Piombino. Negli occhi tanta riconoscenza, sulla pelle le ferite di anni e mesi fatti di torture, sevizie, privazioni, violenze.

Adesso sono al sicuro, dopo il primo controllo a bordo da parte del personale infermieristico della marina militare. Le operazioni di sbarco da ieri mattina dalle 8 sono terminate dopo le 12. Il saluto ai 27 membri dell’equipaggio, a quel comandante Paolo Fusarini che li ha condotti in salvo dalle coste libiche nonostante mare mosso e distanze assurde. Poi con i pulmini della Croce rossa alla Imm dove ad attenderli c’era la sindaca Serena Arrighi e l’assessore al Sociale Roberta Crudeli. Lì oltre a essere foraggiati, sono state prestate loro le prime cure mediche e i controlli della polizia. Carlo Maisano, responsabile per Emergency del soccorso in mare, che ha viaggiato con loro ha raccontato di aver sfidato i fucili puntati delle guardie libiche che "fortunatamente sono intervenuti alla fine del soccorso. Queste persone, che non sono un carico residuale, erano attaccati a un tubo di gomma, in mezzo al Mediterraneo. Sarebbero morti tutti. Sono partiti da Zwara in Libia a bordo di una barca di 8 metri. Sono pieni di piaghe, nell’anima ma anche sul corpo, dal momento che le fuoriuscite di benzina con il sole e con l’acqua salata hanno comportato piaghe che dovranno essere curate. Sul barcone hanno uno spazio di pochi centimetri in cui stanno accovacciati e lì fanno tutto".

Le storie sulla banchina ’Taliercio’ si accavallano presto: da chi è stato per mesi chiuso al buio e ha visto morire i suoi compagni di viaggio, avvelenati da cibo e acqua marci a chi ha ancora negli occhi l’orrore. Sono storie di lager, e quelli libici sono uguali a quelli studiati sui libri di scuola che credevamo cose d’altri tempi. Ad accoglierli in viale Colombo, un team di cittadini, giovani e anziani, Spi Cgil e Cgil a testimonianza di una città che in caso di accoglienza non è mai stata seconda a nessuno. Nel pomeriggio era già tutto finito e ogni persona spedita verso la sua destinazione centri di accoglienza da dove cercheranno un futuro migliore di quel passato che non dimenticheranno mai.