Lo accusa di maltrattamenti. Ma la donna finisce nei guai

Lo aveva accusato di maltrattamenti, denunciando una situazione familiare complicata da continue liti – i due hanno un figlio piccolo – durante le quali sarebbero volate parole forti e minacce. Tutto ciò stando al racconto della compagna di un uomo, difeso dall’avvocato Rinaldo Reboa, che però è finita nei guai dal momento che il giudice Antonella Basilone ha assolto lui "perché il fatto non sussiste", con successiva trasmissione degli atti alla Procura per l’accertamento di un eventuale reato di calunnia nei confronti della donna. Questo perché nel maggio del 2019 aveva affermato di essere stata aggredita in piazza e presa a schiaffi, mentre era lì con un’amica (che non ha mai rilasciato la sua testimonianza). Ma attraverso delle telecamere pubbliche è emersa una realtà diversa. La donna, si vede dal filmato, stava in agguato dietro a un cespuglio in attesa del passaggio del compagno, con l’intento di capire se fosse in compagnia per poi aggredirlo. Così, il giudice Basilone, ha assolto l’uomo e a finire nei guai è stata la compagna.