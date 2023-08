Lizzatura storica Tutto pronto per lo spettacolo

Tutto pronto per domani con la rievocazione storica della Lizzatura. L’appuntamento è per le 17,30 nella suggestiva cornice dei Ponti di Vara, dove l’associazione ‘Compagnia Lizzatori Carrara’ farà scendere a valle un blocco di marmo da 25 tonnellate affrontando una pendenza del 50%. La spettacolare rievocazione come sempre vede la partecipazione della Fondazione Marmo onlus e della Fondazione CrC, ed è patrocinata dal Comune e dalla Regione Toscana. Lo spettacolo attirà molti appassionati e nel corso degli anni ha visto tante persone arrivare ai Ponti di Vara.