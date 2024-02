Litorale passato al setaccio. Controlli dei carabinieri per la sicurezza dei cittadini

Controlli a tappeto contro ladri e truffatori, ma anche per assicurare il rispetto del Codice della Strada. Servizi ad ampio raggio quelli disposti l’altro pomeriggio dal Comando provinciale Carabinieri e messi in atto dai militari delle Stazioni di Massa, Marina di Massa e Montignoso, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile. Un servizio coordinato in tutto il territorio costiero, di costante vigilanza dinamica delle aree periferiche, a cui si è aggiunto il controllo del traffico nelle principali arterie stradali. Impegnate anche le Stazioni

Le attività svolte, che rientrano nella più ampia pianificazione attuata dal Comando Provinciale del capoluogo, avevano l’obiettivo di contrastare e reprimere furti e truffe, reati particolarmente sentiti dalla popolazione. I truffatori colpiscono le fasce deboli della popolazione, soprattutto con raggiri telefonici, spacciandosi per appartenenti delle forze dell’ordine o avvocati e chiedendo soldi per risolvere problemi gravi e urgenti di familiari. I carabinieri ribadiscono che mai le forze dell’ordine chiedono soldi e che quando si verificano tali richieste sono sicuramente truffe. Nel corso del servizio, anche sulla base di segnalazioni della popolazione, sono state controllate diverse auto e i loro occupanti e sono stati trovati soggetti gravati da diversi precedenti di polizia o penali. I controlli sono stati estesi anche a diversi esercizi pubblici per verificare la regolare tenuta di licenze e autorizzazioni, vigilare sulla corretta somministrazione di bevande alcooliche. Nei servizi sono stati impiegati 20 militari, in uniforme e in borghese, che hanno identificato 84 persone, controllato 58 auto e 8 esercizi pubblici.