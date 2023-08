Litorale, indagini sui focolai "Aree verdi a rischio incendi"

Tre focolai divampati quasi alla stessa ora fra Poveromo e Cinquale, nelle pinete che fanno da filtro al viale interno, preoccupano le associazioni. A Ferragosto un gran lavoro per i vigili del fuoco: 4 automezzi e diverse unità operative hanno fermato le fiamme prima che diventassero incontrollabili. Le indagini sono in corso ma almeno in due casi sarebbero stati trovati ‘inneschi’ e si cerca di capire se erano dolosi. Con la siccità persistente e il caldo torrido l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato vitale. La situazione preoccupa Politiké e Arci 31 Settembre che puntano al problema della salvaguardia delle aree verdi. "E’ compito delle nostre associazioni – sottolineano – sollecitare un’azione tempestiva a chi ha in mano gestione e controllo del territorio. Quell’area verde, un polmone inestimabile, è protetta e fa parte dei siti vegetali pregiati che il Comune di Massa ritiene degni di salvaguardia. Eppure, ad oggi, fra quelle aree in via Poveromo una ha ottenuto una autorizzazione paesaggistica per il taglio di piante e non ha la recinzione prevista. Così il suolo della pineta è diventato area di parcheggio selvaggio determinando un quasi certo danno ambientale, favorendo la dispersione di rifiuti, permettendo a chiunque di entrare".