Litorale e turismo Ricci: "La Bolkestein e i nodi dell’erosione Focus area campeggi"

Spiagge, litorale e turismo al centro del dibattito in due incontri chiave del candidato del centrosinistra Enzo Ricci.

Bolkestein, erosione, flora e fauna del mare le tematiche affrontate durante il meeting con i balneari apuani. "Abbiamo discusso della Bolkestein e delle ricadute a livello locale – ha detto Ricci – Dal Governo, in base alle indicazioni dell’Europa, c’è l’indicazione di capire le risorse che le spiagge hanno: pensa di fare una ricognizione delle coste ma ci vorrà tempo. La Bolkestein arriverà nel 202425 e intanto quello che ho proposto ai balneari è un’interlocuzione attenta e continua da parte dell’amministrazione in modo da individuare soluzioni e prepararci bene ai bandi che probabilmente saranno dati ai Comuni". Sul fenomeno dell’erosione ha ribadito che "dobbiamo insistere sulla possibilità di un ripascimento strutturale con importante deposito di sabbia da realizzare a una certa distanza dalla riva. Necessaria soprattutto la manutenzione da portare avanti in accordo con la Regione".

E nei giorni scorsi si è tenuto anche un incontro con gli albergatori all’hotel Luna. "L’attività turistica – ha detto Ricci – ha bisogno di un potenziamento delle strutture alberghiere e di un’ampia riqualificazione dell’area dei campeggi. Occorre consentire a chi fa impresa di dotarsi degli strumenti necessari per confezionare un’offerta ricettiva in grado di rispondere alle nuove richieste". Quello che hanno chiesto gli albergatori presenti, rappresentati da Domenico Antonioli dell’hotel Luna, è la possibilità di interloquire con l’amministrazione: "Vorremmo si creasse un tavolo con la categoria perché le problematiche da affrontare sono molte. Da 170 alberghi siamo rimasti 45. Il piano degli alberghi non è partito, tutto è fermo mentre avremmo necessità di realizzare parcheggi, piscine, migliorare la ricettività". L’idea, accolta dal candidato Ricci, è quella di realizzare schede, albergo per albergo, su richiesta dell’interessato, per verificare la potenzialità e valutare eventuali problematiche e proposte. Intanto ieri c’è stato l’augurio dell’onorevole Arturo Scotto, accolto al comitato elettorale: "L’esperienza si che si è costruita intorno a Ricci è un segnale di unità e rinnovamento di una coalizione larga e inclusiva che mette al centro i valori del centro sinistra. Nostro primo impegno dev’essere la difesa dei servizi pubblici fondamentali, che passa attraverso sanità, scuola e welfare".