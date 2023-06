Lite furibonda in famiglia per una casa: volano schiaffi

Massa, 22 giugno 2023 – E’ la brutta storia di una lite in famiglia degenerata al punto da finire in tribunale e con una donna colpita e ferita. Stiamo parlando della causa discussa ieri mattina in Tribunale a Massa davanti al giudice monocratico Fulvio Biasotti.

La “trama“ della vicenda è relativamente semplice. Il nonno muore e lascia l’appartamento dove viveva ai tre figli. Due pensano di farci qualche lavoretto per poi venderlo e dividere in tre parti il ricavato, ma il terzo è contrario. Ha un figlio (nipote del defunto) e pensa di dargli proprio quell’appartamento.

E poco dopo attua il proposito. Tanto per capirci: non parliamo di un grande attico in centro ma di una palazzina in collina, sopra la città. Un parente abita nella stessa palazzina, uno invece ha spiegato ieri mattina in tribunale che lei e suo marito ci andavano una volta ogni due o tre mesi.

Purtroppo la diversità di opinioni, abbastanza normale nel caso di eredità, non viene risolta con le “buone“. Secondo il Pubblico ministero, un brutto giorno (siamo nel 2018) una nipote, mentre apre il cancello della palazzina per portare la cena alla mamma, è aggredita alle spalle. Viene colpita e si ferisce ad una mano nel tentativo di ripararsi almeno il volto.

L’accusa al presunto aggressore, un parente difeso dall’avvocato Stefano Filippi, è violenza. Ieri mattina poteva esserci la sentenza, invece uno dei testimoni era assente e il giudice Fulvio Biasotti ha disposto il rinvio a settembre. Quel giorno sarà ascoltato l’ultimo teste, poi potrebbe esserci il dibattimento. Da notare che l’aggredita è rappresentata, come parte civile, dall’avvocato Umberto Zangani.

Andrea Luparia