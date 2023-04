Lite aziende-Comune Viabilità, marcia indietro

Dopo le proteste per il senso unico in via Belvedere a Nazzano l’amministrazione corre ai ripari e ripristina il doppio senso di marcia. Con il senso unico istituito lo scorso gennaio le uniche due aziende di via Belvedere, la Tecnocava e la Delta Isrl avevano lamentato sulle pagine del nostro giornale di avere difficoltà a ricevere e spedire il materiale, in ragione del fatto che i materiali usati dalle due aziende viaggiano su bilici, autoarticolati che raggiungono i 14 metri, e con il senso unico non riuscivano più a fare manovra ed entrare nel piazzale delle due ditte. Un senso unico che avevano chiesto alcuni residenti, che era stato concesso dopo un incontro a palazzo civico, ma che di fatto era stato deciso senza aver sentito il parere delle due ditte di via Belvedere.

Si era cercato di trovare una soluzione proponendo ai titoli delle due ditte di "predisporre due movieri equipaggiati per consentire l’uscita in via del Ferro in senso contrario ai veicoli con massa complessiva superiore alle 3,5 ton, previa sospensione del traffico veicolare e pedonale".

Ma i titolari si erano rifiutati dicendo che era una responsabilità che non si sarebbero assunti in nessun caso. "Noi questa responsabilità non ce la prendiamo –avevano dichiarato gli imprenditori al nostro giornale –. E se succede qualcosa? In galera ci andiamo noi".

E così con l’ordinanza 371 del 6 aprile la polizia municipale ha stabilito che in via sperimentale la strada Belvedere nel tratto compreso tra via Nuova di Nazzano e via Del Ferro, è istituito il doppio senso di marcia con il conseguente divieto di sosta e rimozione permanente dei veicoli ambo i lati, ed un limite di massimo di velocità di trenta chilometri orari. L’ordinanza parla anche dell’obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrendo via Belvedere giungano all’intersezione con via Nuova di Nazzano.